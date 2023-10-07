Hava tepetaklak olacak Meteoroloji tarih verdi yağmur ve soğuk dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir...
Meteoroloji verilerine göre, pazar günü ülke genelinde yazı aratmayan bir hava hakim olacak. Yeni haftada ise kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Sıcaklık 10-12 derece azalacak. İstanbul'da pazartesi günü sıcaklık 4-5 derecelik düşüşle 20 dereceleri görecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Ülke genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporunu göre, yağışlar geri dönüyor.
Yağmurlu hava pazartesiden itibaren kuzey bölgelerden başlayarak yurt genelinde yeniden etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 5-6 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul'da 25 derecelerde olan hava sıcaklığı önümüzdeki hafta 20 derecelere düşecek.
Bugün hava nasıl olacak?
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.