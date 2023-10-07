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Sarp Sınır Kapısı’nda el arabası içerisinde gizlenmiş kestane balı ele geçirildi!

Sarp Sınır Kapısı’nda el arabası içerisinde gizlenmiş kestane balı ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, el arabası içerisine gizlenmiş vaziyette 47 kilo 800 gram kestane balı ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, risk analizi çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonda Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu iki şahsı mercek atına aldı. Ekiplerin şüphesi üzerine şahısların bagajları x-ray tarama sistemine sevk edildi. Yapılan tarama işleminde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Akabinde yolcu salonuna geçen şüphelilerin tedirgin davranışları üzerine ekipler, ifadelerinin alınması ve detaylı arama işlemi için şahısları Sarp Gümrük Müdürlüğüne getirdi. Kontroller esnasında şahısların valizlerini getirdikleri el arabasının normalden daha ağır olduğu tespit edildi.

El arabasının parçalarını söken Gümrük Muhafaza ekipleri, sonradan eklendiği düşünülen metal profillerin içerisine gizlenmiş vaziyette kestane balı olduğunu belirledi. Yurda kaçak yollarla getirilmeye çalışılan kestane balının piyasa değerinin ise yaklaşık 49 bin Türk lirası olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 47 kilo 800 gram kaçak kestane balına el konuldu.

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