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Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifasının perde arkası ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifasının perde arkası ortaya çıktı

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin Lugano maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş'e sert ifadeler kullandığı ve bunun istifayı getirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, Çebi'nin kendisine, ''Paralar zamanında ödeniyor. İstediğin transferler yapıldı. Bu skordan sen ve oyuncuların sorumlusunuz.'' demesiyle şok olan Güneş, ''Görevi bırakıyorum'' diyerek istifa etti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in istifasının içyüzü ortaya çıktı. Deneyimli hoca, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan Lugano mağlubiyeti sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendisine kullandığı sert ifadeler sonrası görevi bıraktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ahmet Nur Çebi, Lugano maçı sonrası yapılan toplantıda Şenol Güneş'e, "Paralar zamanında ödeniyor. İstediğin transferler yapıldı. Bu skordan sen ve oyuncuların sorumlusunuz. Lige havlu atıldı. Oyuncuların yürüyecek hali yok. Gençlere fırsat verilmiyor." diyerek çıkıştı.

Bu sözler üzerine beyninden vurulmuşa dönen Güneş'in "Bu oyuncu grubunun bana, benim de onlara inancım kalmadı. Kan değişimi gerekiyor. Görevi bırakıyorum" diyerek istifa ettiği iddia edildi.

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