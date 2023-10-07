AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler
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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katılmak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katılmak üzere, Ankara Spor Salonu’na geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon önünde toplanan vatandaşları selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz.
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