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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler

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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katılmak

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katılmak üzere, Ankara Spor Salonu’na geldi. 

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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon önünde toplanan vatandaşları selamladı.

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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz.

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AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler
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