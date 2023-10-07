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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı!

Gaziantep'te 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında kentte çalışma yürüttü.

Ekiplerin eş zamanlı operasyon düzenlediği 3 adreste 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1013 tabanca fişeği, 73 av tüfeği fişeği ile 1 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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