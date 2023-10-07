Böyle vicdansızlık olamaz! Kanser hastasına yaptıklarına bak

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıttıkları kanser hastası bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanser tedavisi gören bir kişinin, kendisini bankacı olarak tanıtan şüphelilerce bankadaki parasının başka hesaplara aktarıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin telefonla ulaştıkları mağdura, çektiği krediden dolayı kesilen sigorta primini ödememesi için mobil bankacılık uygulamasına güncelleme geleceğini, bu işlem tamamlanana kadar parasını belirttikleri hesaba aktarması gerektiğini söylediklerini tespit etti.

Zanlıların bu yöntemle mağdura ait 300 bin lirayı başka hesaplara aktardığı belirlendi.

Ekipler adres ve kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.