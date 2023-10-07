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Tekstil atıklarından keçe yapıp 60 ülkeye ihraç ediyorlar!

Tekstil atıklarından keçe yapıp 60 ülkeye ihraç ediyorlar!

Tekirdağ'da bir firma, tekstil atıkları ve fabrikalarda üretim sırasında ortaya çıkan kumaş parçalarından keçe üreterek 60 ülkeye satıyor.

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Saray ilçesinde 50 bin metrekaresi kapalı 170 bin metrekarelik alanda kurulu, 200 kişinin istihdam edildiği firmada, atölye ve fabrikalardaki üretim sırasında ortaya çıkan tekstil parça ve kumaş kırpıntılarını toplanıyor.

Firma, bu parçaları ve kırpıntılarını kendi fabrikasında çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra endüstriyel keçeye dönüştürüyor.

"Firmamızın yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 50 bin ton civarındadır"

Şiteks, Şişmanlar Tekstil yöneticilerinden Halil Serdar Evirgen, AA muhabirine ürettikleri keçelerin otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektörlerinde kullanıldığını söyledi.

Evirgen, firmanın 1980 yılında İstanbul'da kurulduğunu 2010 yılından sonra Tekirdağ'da üretim faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Üretimlerinde ana kalemin keçe olduğunu ifade eden Evirgen, "Firmamızın yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 50 bin ton civarındadır. Ürettiğimiz ürünleri yarısını Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine bunun yanı sıra Amerika ile Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

"Atıklardan katma değerli ürünler elde ediyoruz"

Evirgen, firmalarını diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğin üretimde yüksek miktarda geri dönüştürülmüş ham madde kullanması olduğunu dile getirdi.

Firmanın tekstil atıklarını dönüştürerek ekonomiye kazandırdığını vurgulayan Evirgen, şunları kaydetti:

"Tekstil atıklarını çeşitli işlemlerden geçirerek keçe üretiminde kullanmak üzere ham madde haline getiriyoruz. Kullandığımız tekstil atıklarının bir kısmını kendimiz dönüştürerek, bir kısmını da geri dönüştürülmüş olarak satın alarak bu atıklara yeni bir yaşam döngüsü şansı veriyoruz.

Bu sayede tonlarca atığın çevreye vereceği zararı önlemiş olup bu atıkları bertaraf edecek maliyeti de sıfırlayıp bu atıklardan katma değerli ürünler elde ediyoruz."

"Bizden sonraki nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz"

Evirgen, hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Üretim hacimlerini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Evirgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Firmamızın kısa vadede hedefleri arasında üretim kapasitesini yıllık 60 bin tonun üzerine çıkarıp daha çok insanımıza istihdam sağlamak istiyoruz. Ayrıca daha fazla atığa yeni yaşam döngüsü şansı vermek istiyoruz.

İlk gün olduğu gibi hem çevreye duyarlı hem katma değerli ürünlerimizle ülkemize hem ekolojik hem de ekonomik olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizden sonraki nesillere de yaşanabilir bir dünya bırakmak için, dünya için geri dönüştürülmüş keçe üretmeye devam edeceğiz."

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