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Mardin'de karısını öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de karısını öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Mardin'de eşi Semra Durak'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Durak hayatını kaybetti.

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Olay, 2 Ekim akşamı Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer Durak, 4 çocuk annesi 36 yaşındaki Semra Durak ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer Durak, eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ömer Durak, olaydan 5 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

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