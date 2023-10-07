İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Hamas'ın saldırılarıyla ilgili ilk açıklama! Netanyahu verdiği talimatı halkına duyurdu

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurdu. İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlendi. Hem havadan hem karadan saldırıyla karşı karşıya kalan İsrail cephesinden Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi. İşte 'Savaş'ta dakika dakika gelişmeler...

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlattı. İsrail ordusunda savaş durumu alarmı ilan edilirken, roketli saldırılar sonucu İsrail'de hayatını kaybedenler oldu. Silahlı bir grubun Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızması sonucu çıkan çatışma ise sürüyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Herzog, “İsrail zor zamandan geçiyor. Bize zarar vermek isteyenlerin üstesinden gelebilecek güçte” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’ne seslenen Herzog, askerleri ve halkı talimatlara uymaya çağırdı.

Netanyahu halka seslendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

"Düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini söyledi

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.

Gallant: “Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.

İsrail- Gazze arasındaki çatışmalarda dakika dakika son gelişmeler...

14:25 7 bölgede çatışma, Hamas'a ait 17 askeri nokta vuruldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki 7 noktada Filistinlilerle çatıştığı bildirildi. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 "askeri yerleşkeyi" ve 4 "operasyon merkezini" vurduklarını açıkladı.

13.50 Hamas esir alınan İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin iki ayrı görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Nahal Oz’daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, “askeri kışla” olduğu anlaşılan bir alandan “sivil kıyafetli” bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı. Hamas, esir alınan İsrailli asker ve sivillere ilişkin şu ana kadar bir sayı açıklamadı.

13.45 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan açıklama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.Abbas, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi.

13.40 Mısır’dan Filistin ve İsrail’e “azami itidal” çağrısı

Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı.

13:08 Hamas lideri Heniyye: "Bu bir kahramanlık savaşı"

Hamas lideri Heniyye, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Hamaslı yetkili, "Bu tarihi anlarda, adı Mescid-i Aksa, kutsallarımız ve tutsaklarımız ve ana sebebi de Mescid-i Aksa'ya yönelik suç işleyen Siyonist saldırı olan bir kahramanlık savaşının içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Binlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği son günlerde İsrail saldırganlığının zirveye ulaştığını belirten Heniyye, bu adımın, Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik kurmak için atıldığına ilişkin bilgileri olduğunu kaydetti. Heniyye, Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'in, Batı Şeria'da devam eden Yahudi yerleşimi ve saldırıların yanı sıra Gazze'ye ani bir baskın düzenlemeyi, bölge halkına yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirtti.

13:00 İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı, yedek askerler göreve çağrıldı!

İsrail Güvenlik Kabinesi, bugün 13.00’te toplandı. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, kabine toplantısı öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik yetkilileri görüştü. Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri çağıran kararnameyi imzaladı.

12:38 İsrail'den açıklama! Yüzlerce yaralı var, 22 İsrailli öldü

İsrail Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridinden sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 545 yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Saldırılarda 22 İsraillinin öldüğü, 70 ağır yaralı olduğu olduğu aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

12:20 İsrail'e ait bir askeri araç ele geçirildi

Filistinli silahlı gruplar, İsrail - Gazze sınırındaki çatışmalarda bir askeri aracı ele geçirdi ve aracı Gazze'ye getirdi.

12:16 Hizbullah'tan Hamas'a destek, İslam ülkelerine çağrı!

Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu.

12:07 İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı: İçişleri Bakanlığı binası yıkıldı.

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi. Saldırılarda Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'na ait binanın büyük bir bölümü yıkıldı.

11:55 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

Gazze'den atılan bazı roketlerin İsrail'in Aşkelon kentine düşmesi sonucu kentteki elektrik santralinden yoğun dumanlar yükseldi.