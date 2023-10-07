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8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Okuldan eve geldi...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Okuldan eve geldi...

KIRŞEHİR'de 8 yaşındaki ilköğretim öğrencisi beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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İddiaya göre, Hüsnü Özyeğin İlkokulunda eğitim gören 8 yaşındaki kız öğrenci A.Y., okuldan ayrıldıktan sonra kardeşini alarak eve gitti. Evinde rahatsızlanan A.Y., hastaneye kaldırıldı.

Buradaki beyin kanaması geçirdiği tespit edilen A.Y., Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

A.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.Y.'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

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