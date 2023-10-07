BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  DÜNYA

İran, Lüksemburg'daki 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim izni aldı!

İran, Lüksemburg'daki 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim izni aldı!

İran Merkez Bankası, Lüksemburg'da ABD'nin el koyma talebinde bulunduğu 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim engellerinin kaldırıldığını duyurdu.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Merkez Bankasının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Lüksemburg Yüksek Mahkemesi, İran'ın döviz varlıklarına erişiminin önündeki hukuki engelleri kaldırma kararı aldı. ​​​​​​​

Kararla birlikte 1,7 milyar dolar değerindeki döviz varlıklarının İran Merkez Bankasının erişimine açıldığı belirtildi.

New York'ta bir mahkeme 2012'de aldığı kararda, 11 Eylül 2001'de New York ve Washington'daki terör saldırılarıyla ilişkili olduğu iddiasıyla İran'ın 7 milyar dolarlık mal varlığına el konularak saldırının kurbanlarının ailelerine tazminat olarak verilmesine hükmetmişti. Mahkemenin kararının ardından aileler, İran'ın Avrupa'da dondurulan mal varlıklarına erişim izni alabilmek için İngiltere ve Lüksemburg'da dava açmıştı.

Saldırıları soruşturan ABD'deki resmi 11 Eylül Komisyonu ise İran'ın saldırılarda dahli olduğuna ilişkin bir delil bulamamıştı.

Buna karşılık ABD, Lüksemburg'daki mahkemeden İran'a ait 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına el konulması talebinde bulunmuştu. Talep 2019'da reddedilmiş ancak İran'ın varlıkları finans şirketi Clearstream tarafından tutulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu: 18 kişi yakalandı!
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu: 18 kişi yakalandı!
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bu bir operasyon değil, savaş!
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bu bir operasyon değil, savaş!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Hamas'ın saldırılarıyla ilgili ilk açıklama! Netanyahu verdiği talimatı halkına duyurdu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Hamas'ın saldırılarıyla ilgili ilk açıklama! Netanyahu verdiği talimatı halkına duyurdu
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması!
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması!
8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Okuldan eve geldi...
8 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Okuldan eve geldi...
Peugeot modellerinde ekim ayına özel fırsatlar
Peugeot modellerinde ekim ayına özel fırsatlar
Bebeği "doymuyor" düşüncesiyle fazla beslemeyin!
Bebeği "doymuyor" düşüncesiyle fazla beslemeyin!
Sudan'ın Umdurman kentinde bombardıman: 11 kişi öldü!
Sudan'ın Umdurman kentinde bombardıman: 11 kişi öldü!
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu!
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu!
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni önlemler devrede! Bakan Mehmet Şimşek ayrıntıları açıkladı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni önlemler devrede! Bakan Mehmet Şimşek ayrıntıları açıkladı
Mardin'de karısını öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti
Mardin'de karısını öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs hayatını kaybetti
İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye saldırı başlattı!
İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye saldırı başlattı!