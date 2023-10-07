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Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu: 18 kişi yakalandı!

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu: 18 kişi yakalandı!

Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 6 Ekim'de 31 ilde "Kafes" operasyonu gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Operasyon kapsamında Zonguldak il merkezinde 11, Ereğli ilçesinde de 7 şüphelinin yakalandığı, zanlıların adreslerinde 10 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kesici ve delici alet ile 103 mermi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği aktarıldı.

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