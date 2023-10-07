AK Parti'de büyük kongre günü! Erdoğan: İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız

AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı.İsrail ve Filistin gerilimine ilişkin Erdoğan, taraflara itidal çağrısı yaptı.

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AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes kalbi ile, ruhu ile, aşkı ile bu salondadır. Bu sevda hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda Türkiye Yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Bu sevda her seçimde sandıklardan birinci çıkaran teşkilatımızın tüm mensuplarının, Ak Parti ailesinin tüm üyelerinin sevdasıdır. Kuruluşundan bu güne AK Parti'nin temsilcisi olduğu sevdaya, verdiği mücadeleye destek olan, fedakarca sorumluluk üstlenen herkese şükranlarımı sunuyorum.

"Cümle aleme beraberce ilan edeceğiz"

Son dönemde oynan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14-28 mayıs seçimlerindeki gayreti unutmayacağız. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Türkiye Yüzyılının muştusunu yine cümle aleme beraberce ilan edeceğiz.

"Bir gece ansızın gelebiliriz ikazının yüreklere saldığı korkuyu eksiltmeyeceğiz"

Deprem tahdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini inşa edeceğiz. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlar beraber yürüsün. Cumhur İttifakı olarak tanımıyoruz. Aile kurumuna sağlam sarılan bir yapının mensuplarıyız. Yarısı yalan yanlış haberlerle milletimizi özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından marjinal örgütlere, bütün bunlara kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz.

İsrail ve Filistin gerilimi

Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

"Yeni müjdeler vereceğiz"

Enflasyona ezdirmeyeceğimiz memur ve emeklilerimize önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Hayat pahalılığı meselesini çözmekte kararlıyız.

Türkiye yeni dönemin eşiğindedir. Bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. İnsanı ile tabiatı ile teknolojisi ile her alanda dünyanın yeni düzeninde bize sunulana tabi olarak değil belirleyici olarak yerimizi alacağız.

"Emekli memura müjde vereceğiz"

Bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarınızın maaşları ile ilgili şuanda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız.

Bir kez daha ilan ediyorum büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olmayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız. Ak Parti'nin her kongresi bir değişim rüzgarına neden olur.

Bu kongrede yine yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz. Geniş dağılımı olan, parlamentodaki yapısıyla parti yapısının çok çok farklı olduğu bugünkü kongremizde de Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzla, diğer genel merkez organlarımızla aynı heyecanı tekrar yaşayacağız.