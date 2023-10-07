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Düzce'de intihara kalkışan genç, son anda kurtarıldı!

Düzce'de intihara kalkışan genç, son anda kurtarıldı!

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir kişi intihar etmek üzereyken sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Olay, Düzce’nin Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.Ç. (25) isimli genç canına kıymak istedi. Yakınlarının ihbarı ile gencin yaşadığı eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale ile genç önce Gümüşova Entegre Hastanesine, ardından da Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Gencin entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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