BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Serada çıkan yangın yayıldı, 10 dönüm makilik alan yandı!

Serada çıkan yangın yayıldı, 10 dönüm makilik alan yandı!

Mersin Erdemli’de bir serada çıkan yangın makilik alana sıçradı, vatandaşları ile ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı

Abone ol

Mersin Erdemli'de bir serada çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangın, vatandaşlar ile ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Olay, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi tarihi lamos kalesi mevkiinde bir serada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, muz serasında tadilat çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar hemen müdahale etti ancak rüzgarın etkisi ile alevler çevreyi sardı. Bir sera tamamen yanarken, alevler makilik alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumlarla alevlerin söndürmek için ekiplere yardımcı oldu. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer seralara da sıçraması önlendi.

Yangında 10 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ay çekirdeği kurutmak için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yaptılar!
Ay çekirdeği kurutmak için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yaptılar!
Mardin'de öğrencilere burs, ulaşımda indirim ve ücretsiz yemek imkanı!
Mardin'de öğrencilere burs, ulaşımda indirim ve ücretsiz yemek imkanı!
Düzce'de intihara kalkışan genç, son anda kurtarıldı!
Düzce'de intihara kalkışan genç, son anda kurtarıldı!
Türkiye'nin SİHA'sını düşüren ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Sis perdesi aralandı
Türkiye'nin SİHA'sını düşüren ABD uçağı İncirlik'ten mi kalktı? Sis perdesi aralandı
AK Parti'de büyük kongre günü! Erdoğan: İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız
AK Parti'de büyük kongre günü! Erdoğan: İlk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi emekli memurlarımıza açıklayacağız
İstanbul'da patlama yaşanan binada taşınma işlemleri başladı
İstanbul'da patlama yaşanan binada taşınma işlemleri başladı
Papua Yeni Gine'de 6 dakika arayla iki şiddetli dep rem oldu
Papua Yeni Gine'de 6 dakika arayla iki şiddetli dep rem oldu
İran, Lüksemburg'daki 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim izni aldı!
İran, Lüksemburg'daki 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına erişim izni aldı!
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu: 18 kişi yakalandı!
Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu: 18 kişi yakalandı!
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bu bir operasyon değil, savaş!
İsrail Başbakanı Netanyahu: Bu bir operasyon değil, savaş!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Hamas'ın saldırılarıyla ilgili ilk açıklama! Netanyahu verdiği talimatı halkına duyurdu
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Hamas'ın saldırılarıyla ilgili ilk açıklama! Netanyahu verdiği talimatı halkına duyurdu
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması!
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması!