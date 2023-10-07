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Ay çekirdeği kurutmak için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yaptılar!

Ay çekirdeği kurutmak için 10 bin metrekare beton kurutma alanı yaptılar!

Türkiye'de çerezlik ayçiçeği üretiminde ilk sıralarda yer alan Kayseri'de 3 milyon lira maliyetli proje ile 10 bin metrekare beton kurutma alanı oluşturuldu.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çerezlik ay çekirdeği üretiminde 24 bin ton ile ülke üretiminin yüzde 16'sını karşılayarak ilk sırada yer alan Kayseri'de bu yıl 5 noktaya toplam 10 bin metrekare beton ay çekirdeği kurutma sahası kazandırıldı.

Çiftçiler alanlarda ay çekirdeği başta olmak üzere, kabak çekirdeği ve kayısı gibi ürünlerini de kurutabiliyor.

Toplam 3 milyon lira maliyetli beton kurutma alanları İncesu, Kocasinan ve Yeşilhisar ilçelerinde oluşturuldu.

Çiftçilere daha önce 15 bin metrekare beton kurutma alanı yapılmıştı.

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