Yazılan cezayı iptal ettirmek için elinden geleni yapan kadın ikinci bir şok yaşadı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik denetiminde kask takmadığı için ceza uygulanan elektrikli bisiklet sürücüsü kadın, kask takmak zorunda olmadığını belirterek kameraya dönüp, “Bunlar artistlik yapıyor” dedi. Denetim noktasından ayrıldıktan sonra bir süre sonra geri dönen kadın ikinci bir şok yaşadı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik uygulamalarına devam etti.
Antalya Caddesi üzerinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooterlar üzerine denetim yapan ekipler, kask takmadığı için ceza uygulanan yabancı uyruklu bir kadının suçlamalarına maruz kaldı.
Trafik polislerine neden durdurulduğunu soran ve kask takmadığı gerekçesiyle ceza uygulanacağını öğrenen Nazgül T., kullandığı aracın elektrikli bisiklet olduğunu, kask takma zorunluluğu olmadığını iddia etti.
Trafik polisi elektrikli bisiklet bile olsa kask takılmasının zorunlu olduğunu söylediği kadın, bunu kabul edemeyeceğini belirterek polisleri uzun süre meşgul etti.