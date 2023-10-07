Chery elektrikli otomobil EQ1 modelini Türkiye'de satışa sunacak fiyatı piyasayı sallayacak

Çinli otomotiv devi Chery EQ1 modeliyle Türkiye sektörüne giriş yapıyor. Otomobilin Türkiye fiyatının 420 bin TL civarında olması bekleniyor.

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Türkiye de yaşanan enflasyondan dolayı ülke genelinde araba fiyatları uçmuştu. Yaşanan krize rağmen Çinli otomobil devi Chery, yeni bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimi günlerde ülkemizde otomobil piyasasına hızlı bir giriş yapan Chery markası bu sefer ülke piyasasını sarsmaya geliyor.

Çinli otomobil devi Chery, özellikle Asya’daki otomotiv piyasalarında hayli ilgi gören modeli EQ1’i ülkemizde de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye fiyatı 420 bin TL civarında olması beklenen otomobilin özellikleri rakiplerinin çok ötesinde.

Fiyat bakımıyla diğer elektrikli araçlardan daha ucuz olması ve kullanışlı olmasıyla birlikte Türkiye de bu aracın piyasayı büyük oranda etkileyeceği belirtiliyor. Chery’nin yeni modelini 2024’ün başlarında Türkiye’deki otomotiv pazarına giriş yapacağı iddia ediliyor.

Chery EQ1 Teknik Özellikleri

GÜÇ 41 hp

BATARYA KAPASİTESİ 28.86 kWh

TÜKETİM 9.4 kWh / 100 km

MAKSİMUM HIZ 100 km/s

MENZİL 301 km

UZUNLUK/GENİŞLİK 3.2 m / 1.67 m

HIZLI ŞARJ DOLUM SÜRESİ %30 – %80 arası dolum 30 dk