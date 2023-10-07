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13. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

13. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

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Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 390 yayınevi, 102 sivil toplum kuruluşu ile 450'den fazla yazar ve şair katılıyor.

Bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlaması beklenen fuar, 750'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

"İnsanların kitaplara ilgisini görünce mutlu oluyorum"

Fuarı gezer Semra Erkan (48), fuara daha önceki yıllarda da geldiğini belirterek, "Fuara katılımın yoğun olması beni çok mutlu ediyor. İnsanların kitaplara ilgisini görünce mutlu oluyorum. Ben de her sene gelmeye çalışıyorum." dedi.

Kitaplara yönelmenin, hayal gücünü geliştirmenin muhteşem bir şey olduğunu dile getiren Erkan, "Bu yüzden insanları buraya davet ediyorum. Çok güzel bir dünya var burada." ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Sude Nur Altun da fuara ikinci kez katıldığını, bugün de bir kitap aldığını kaydederek, fuarı gezdiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Altun, "Kitap okumak bence arkadaşın gibi. Onun sayfalarını çeviriyorsun. Konuşuyorsun onunla, çok güzel bir şey. Gece uyumadan önce 1 saat kitap okuyorum. Özellikle LGS'ye hazırlananlara, her gün 1 saate yakın kitap okumalarını öneriyorum. LGS için en önemli şey kitap okumak." diye konuştu.

Yücel Korkmaz ise geçen yıl da fuarı ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bu kadar kalabalık beklemiyordum ama gayet iyi. Aradığım kitapları buldum. Herkes istediği kitapları bulabilir. Bütün yayınevleri burada hemen hemen. Hepsi var. Gençlerin yoğunlukta olması beni daha da mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.

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