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Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 11 Ekim'de Toroslar'da

Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 11 Ekim'de Toroslar'da

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl Toroslar’da yöresel kıyafetleriyle bir konser gerçekleştiren Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band bu yıl da sanatseverlerle buluşturacak.

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Müzik topluluğu, 11 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Osmaniye Mahallesi'ndeki Osmaniye semt sahasında sahne alacak. Eski ulusal çalgı seslerini çağdaş uygulama ve yorumla buluşturan topluluk, Serik Nurmoldaev, Baurjan Bekmuhanbetov, Maksat Medeubek, Erjiğit Aliev, Jantu Dadabaev isimlerinden oluşurken, konserde geleneksel Türk ezgileri esecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Turan Ethno Folk Band konserine tüm hemşehrilerini davet ederek, "Dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, geçtiğimiz yıl performanslarıyla bizlere unutulmaz bir konser yaşatmıştı. Bu yıl da Turan topluluğumuzu ilçemizde ağırlayacağız. Türk dünyasının kalbi Toroslarımızda atacak. 11 Ekim Çarşamba günü Osmaniye semt sahamızda gerçekleştireceğimiz konserimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

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