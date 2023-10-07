Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı iddiası

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta galibiyet alamayan Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü için kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi ligin 8. haftasında Sivasspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Özköylü ile yollarını ayırmaya karar verdi. Pendikspor, ligde oynadığı 8 maçta aldığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de bu sezonki teknik direktör ayrılığı 8'e yükseldi. Süper Lig'de şu ana kadar görevinden ayrılan isimler şöyle:

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Emre Belözoğlu - Başakşehir

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

Osman Özköylü - Pendikspor

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakkında çıkan istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim" dedi.