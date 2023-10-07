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Erzurum'da PKK propagandası yapan 5 kişi yakalandı!

Erzurum'da PKK propagandası yapan 5 kişi yakalandı!

Erzurum'da, sosyal medyadan PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği şiddet olaylarının 9. yılı dolayısıyla eylem ve etkinliklere katılabileceği değerlendirilen ve sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Erzurum merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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