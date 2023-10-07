AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi. Erdoğan teşekkür konuşmasında "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız." dedi,

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AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Erdoğan'dan teşekkür konuşması

Yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelerek teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kongresini partimize yakışır bir coşkuyla tamamladık. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu kutlu yolculukta hepimiz bir sorumluluk üstlendik.

Yüksek İstişare Kurulu'nu açıklayacağım. Bu kurul, TBMM'de başkanlık icra etmiş olan kardeşlerimizden oluşuyor. Terörden savaşa kadar bölgemizde krizler yaşanırken biz omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. Yoğun bir çalışmayla durmak yok yola devam diyeceğiz.

(CHP'nin yönettiği büyükşehirler) Vatandaşlar '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyor' 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız.

Kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Daima insanımızla beraber olacağız. Tevazudan taviz vermeyeceğiz. Gurur kibir abidesi değildir. Kibire kesinlikle kapılmayacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, kendi sığ gündemiyle oyalamasına fırsat vermeyeceğiz.

Sizlerden davamıza ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Bu seçimde farklı bir uygulama yapıyoruz. Parlamentoyu çalışmalarımızın içerisinde hiç değerlendirmedik. Yeni kapsamlı bir ekiple teşkilatı oluşturduk. Yayılmacı bir yapımız olsun. Her birinize vefanız aşkınız için teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletmenizi istiyorum."