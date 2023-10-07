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Erbil'de "7 Ekim Türkmen Milli Bayramı" kutlandı

Erbil'de "7 Ekim Türkmen Milli Bayramı" kutlandı

Irak'ın Erbil kentinde "7 Ekim Türkmen Milli Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, bölgedeki diplomatik misyon ve siyasi partilerin temsilcilerinin yanı sıra Türkmen parti yetkilileri ile aileleri katıldı.

Bakan Maruf, programda yaptığı konuşmada, ITC'nin 7 Ekim 1997'de ilk kongresini gerçekleştirdiğini ve burada alınan kararla 7 Ekim’in Irak Türkmenlerinin "milli bayram" günü kabul edildiğini hatırlattı.

Tüm Türk dünyası ve Irak Türkmenlerinin bayramını kutlayan Maruf, hak ve hukuklarını barış ve diyalog yoluyla arayan Türkmenlerin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

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