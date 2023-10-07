BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL

Van’da PKK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Van’da PKK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, PKK/KCK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube, İstihbarat Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde, 31 Eylül 2023 günü etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubuna yardım ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs 1 Ekim 2023 tarihinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri ikameti terk etmeme tedbir kararı verilirken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da TIR hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!
Aksaray'da TIR hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı!
Hırsızlar banka çıkışında takip ettiler, 693 bin lirasını çaldılar!
Hırsızlar banka çıkışında takip ettiler, 693 bin lirasını çaldılar!
Erbil'de "7 Ekim Türkmen Milli Bayramı" kutlandı
Erbil'de "7 Ekim Türkmen Milli Bayramı" kutlandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı başladı
Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
Erzurum'da PKK propagandası yapan 5 kişi yakalandı!
Erzurum'da PKK propagandası yapan 5 kişi yakalandı!
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi
AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi
Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi!
Osmaniye'de bir tırda 45 kilo 750 gram esrar ele geçirildi!
Dünya ısınmaya devam ediyor: Bu yıl her 3 günden biri 1,5 derece daha sıcaktı
Dünya ısınmaya devam ediyor: Bu yıl her 3 günden biri 1,5 derece daha sıcaktı
Sivasspor 5 maç sonra galip geldi!
Sivasspor 5 maç sonra galip geldi!
TCMB dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önünü açıyor
TCMB dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önünü açıyor
Chery elektrikli otomobil EQ1 modelini Türkiye'de satışa sunacak fiyatı piyasayı sallayacak
Chery elektrikli otomobil EQ1 modelini Türkiye'de satışa sunacak fiyatı piyasayı sallayacak