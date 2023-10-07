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Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı

Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı

Balık tezgahları hafta sonu bereketlendi. Uzun süredir çıkmayan palamut ağlara takıldı, hamsinin de bol olmasıyla tezgahlar önünde yoğunluk oluştu.

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Sinop’ta hafta sonu balık bereketi yaşandı. Uzun süredir tezgahlarda gözükmeyen palamudun yeniden gözükmesi müşteriler tarafından sevinçle karşılandı. Hamsinin ise palamuda göre bol ve ucuz olması müşterilerin ilgisini çekti. Tezgahların önlerinde oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

Tezgahlarda satışa sunulan balıklardan palamut 100 TL, hamsi 75 TL, mezgit 70 TL, levrek ve çipura 160 TL’den satışa sunuldu.

Balık fiyatlarının mevcut duruma göre uygun olduğunun altını çizen balık satıcısı Erdoğan Doğan, "Şu anda palamut, hamsi, mezgit, barbunya, tirsi her çeşit balık var. Fiyatlar bu bütçeye uygun" dedi. Müşteriler de fiyatları piyasaya göre normal bulduklarını ifade etti.

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