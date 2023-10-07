Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Bjelica ile yollar ayrılıyor. Hırvat hocadan boşalacak koltuk için en güçlü aday olarak Abdullah Avcı gösteriliyor.

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Dün deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da alınan bu yenilgi bardağı taşırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Taraflar ödenecek tazminat bedeli üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre ise Fırtına'da Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, durum değerlendirmesi yaptı ve toplantıdan teknik direktör değişimi kararı çıktı.

Haber detayında Başkan Ertuğrul Doğan'a teknik direktör konusunda tam yetki verildiği ve Doğan'ın da bu doğrultuda kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

En güçlü aday Avcı

Bordo-mavililerde olası hoca değişikliği durumunda en güçlü adayın Abdullah Avcı olduğu belirtilirken Sergen Yalçın isminin de gündemde yer alacak bir diğer isim olması bekleniyor.