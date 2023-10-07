BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor!

Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor!

Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Bjelica ile yollar ayrılıyor. Hırvat hocadan boşalacak koltuk için en güçlü aday olarak Abdullah Avcı gösteriliyor.

Abone ol

Dün deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da alınan bu yenilgi bardağı taşırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Nenad Bjelica ile sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Taraflar ödenecek tazminat bedeli üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre ise Fırtına'da Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından toplanan yönetim kurulu, durum değerlendirmesi yaptı ve toplantıdan teknik direktör değişimi kararı çıktı.

Haber detayında Başkan Ertuğrul Doğan'a teknik direktör konusunda tam yetki verildiği ve Doğan'ın da bu doğrultuda kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

En güçlü aday Avcı

Bordo-mavililerde olası hoca değişikliği durumunda en güçlü adayın Abdullah Avcı olduğu belirtilirken Sergen Yalçın isminin de gündemde yer alacak bir diğer isim olması bekleniyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Uzmanlar uyarıyor: Turşunun evde yapılanı makbul!
Uzmanlar uyarıyor: Turşunun evde yapılanı makbul!
Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı
Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!
Kayseri'de engelli vatandaş evinde ölü bulundu!
Kayseri'de engelli vatandaş evinde ölü bulundu!
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına saklamışlar!
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına saklamışlar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Marmaris’te deniz, kum ve güneş keyfi devam ediyor!
Marmaris’te deniz, kum ve güneş keyfi devam ediyor!
Mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı!
Mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı!
ABD Senatosu heyeti Çin'i ziyaret etti!
ABD Senatosu heyeti Çin'i ziyaret etti!
Osman Özköylü’den 'istifa' açıklaması
Osman Özköylü’den 'istifa' açıklaması