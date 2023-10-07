İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri Selfit kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı.Abone ol
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi.
Filistinliler ile yerleşimciler arasında çıkan olayların ardından İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı.
Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivistlerden Beşşar el-Karyuti de İsrail askerlerinin, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki bazı Filistinli beldelere girişleri kapattığını dile getirdi.
2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı
Karyuti, yerleşimcilerin bu beldelere saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentinin Yasuf beldesinde düzenlediği saldırıda, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin de olaylarda kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği kaydedildi.