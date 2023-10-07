Kassam Tugayları: İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri nokta hedef alındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktanın hedef alındığını duyurdu.Abone ol
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail'in savunma hattının delindiği kaydedildi.
İsrail'in yoğun roket atışları altında gerçekleştirilen saldırılardan 25'inin devam ettiği aktarıldı.
Kassam Tugaylarına bağlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, İsrail ordusuna ait mevzilerin silahlı gruplarca ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı hesaplardan da Filistinli grupların İsrail'in güneyindeki askeri noktalara düzenlediği baskınların görüntüleri paylaşıldı.
"Aksa Tufanı" operasyonu
Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.