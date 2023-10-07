BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  DÜNYA

Kassam Tugayları: İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri nokta hedef alındı

Kassam Tugayları: İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri nokta hedef alındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktanın hedef alındığını duyurdu.

Abone ol

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in güneyinde 50'den fazla askeri noktaya eş zamanlı saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail'in savunma hattının delindiği kaydedildi.

İsrail'in yoğun roket atışları altında gerçekleştirilen saldırılardan 25'inin devam ettiği aktarıldı.

Kassam Tugaylarına bağlı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, İsrail ordusuna ait mevzilerin silahlı gruplarca ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı hesaplardan da Filistinli grupların İsrail'in güneyindeki askeri noktalara düzenlediği baskınların görüntüleri paylaşıldı.

"Aksa Tufanı" operasyonu

Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail-Filistin gerilimi! Türkiye'den 'kınıyoruz' açıklaması
İsrail-Filistin gerilimi! Türkiye'den 'kınıyoruz' açıklaması
Antalyaspor - Galatasaray - CANLI
Antalyaspor - Galatasaray - CANLI
Ankaragücü, Kayserispor'u mağlup etti
Ankaragücü, Kayserispor'u mağlup etti
Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor!
Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor!
36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
36. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali başladı
AK Parti MKYK toplandı
AK Parti MKYK toplandı
Uzmanlar uyarıyor: Turşunun evde yapılanı makbul!
Uzmanlar uyarıyor: Turşunun evde yapılanı makbul!
Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı
Balık tezgahlarında hafta sonu bereketi var! Palamut da ağa takıldı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı!
Kayseri'de engelli vatandaş evinde ölü bulundu!
Kayseri'de engelli vatandaş evinde ölü bulundu!
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına saklamışlar!
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına saklamışlar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama