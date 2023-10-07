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HABER /  POLİTİKA

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! İsrail-Filistin konusunu görüştü

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! İsrail-Filistin konusunu görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimin ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Suudi mevkidaşı Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Şukri, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ve İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile konuyu görüştü.

 "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu

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