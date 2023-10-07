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Şenol Güneş: Şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak özür diliyorum

Şenol Güneş: Şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak özür diliyorum

Beşiktaş'tan ayrılan Teknik Direktör Şenol Güneş, takımda bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven olduğunu belirterek, "Ben hakkımı helal ediyorum, lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum" dedi.

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Teknik Direktör Şenol Güneş'in, siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yayımlanan veda mesajı şöyle:

"Değerli Beşiktaşlılar, Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa oluşturmak Beşiktaş’a yarar sağlamaz. Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir. Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş’ta yeri yoktur. Beşiktaş’ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak gerekir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir.

Kalbim daima sizinle olacak

Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştılar. Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü. Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü. Beşiktaş’ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın."

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