Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Opoku ile 36. dakikada Djilobodji attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 7'e yükseltirken Gaziantep FK 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Gaziant6ep FK sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

Başakşehir nefes aldı

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor maçını kazanan Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı. Geçen hafta da Kayserispor'la berabere kalan Başakşehir, bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.