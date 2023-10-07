AK Parti MKYK toplanmıştı! Yeni MYK belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

MYK BELLİ OLDU

"Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK’nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin oldu."

Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya

Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya

Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur