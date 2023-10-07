Binyamin Netanyahu ve Joe Biden görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.Abone ol
İsrail-Gazze hattında günün ilk ışıklarıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle sürüyor.
Hamas güçleri, İsrail’e karşı Aksa Tufanı adlı bir operasyon başlattığını açıklarken, hararet artmaya devam etti.
İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen binlerce roket tarafından hedef alındı.
İsrail’e 5 bin roket atıldı
Hamas güçleri, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze’den İsrail’e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.
Saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, yaralı sayısının 750'yi geçtiği bildirilirken İsrail'den Hamas'ın saldırılarına hemen misilleme geldi.
İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonu destekledi
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
İsrail Başbakanı, Biden ile Hamas'ta yaşanan olayları değerlendirdi.
Biden'ın görüşmede İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonu desteklediği ifade edildi.