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Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti

Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta 1 gol atan Mauro Icardi, Süper Lig tarihine geçti.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi ise müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. Arjantinli yıldız, Antalyaspor ağlarını havalandırmasıyla Süper Lig tarihine geçti.

Icardi, Antalyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaştı ve bunu en hızlı başaran (2007-08 sonrası) oyuncu oldu. Zirvenin daha önce ilk sırasında bir dönem Galatasaray forması da giyen Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü ise 33 maçta 30 kez ağları havalandırmıştı. 

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