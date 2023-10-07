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Gazze Şeridi'nden İsrail'e 150 roket atıldı

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 150 roket atıldı

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' adını verdikleri bir operasyon başlattı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 150'den fazla roket atılırken, Gazze Şeridi çevresindeki kentler ve Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Roket saldırılarıyla eş zamanlı olarak silahlı Filistinli gruplar İsrail topraklarına sızdı, İsrail'in Sderot kentinde polis merkezi ele geçirildi, bir İsrail tankını da ateşe verildi.

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