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Biden'dan İsrail'e destek! 'Desteğimiz kaya gibi sağlam ve sarsılmaz'

Biden'dan İsrail'e destek! 'Desteğimiz kaya gibi sağlam ve sarsılmaz'

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas’ın İsrail’e yönelik başlattığı saldırılarla ilgili İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini söyledi.

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Biden, Beyaz Saray’da, yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek, İsrail’e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu.

"İsrail'e destek kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır"

İsrail’in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail’e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi.

"Biden İsrail ve Filistin dışındaki ülkelere de seslendi

Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail’e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye detayı

ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa’daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.

"Aksa tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

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