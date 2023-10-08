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BM 'İsrail- Filistin' gündemiyle acil toplantı yapacak

BM 'İsrail- Filistin' gündemiyle acil toplantı yapacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu’daki şiddet olayları konusunda yarın acil bir toplantı yapacağı duyuruldu.

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı. Artan şiddet olayları Birleşmiş Milletleri de harekete geçirdi. Şiddet olaylarını görüşecek olan topluluk yarın acil olarak toplanacak.

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