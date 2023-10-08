BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova'da zincirleme kaza! Biri polise ait 6 araç karıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı!

Yalova'da zincirleme kaza! Biri polise ait 6 araç karıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı!

Yalova'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kesişiminde sürücüsü henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil, sivil polis ekiplerine ait 34 HG 5921 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Duramayan otomobil daha sonra park halindeki 4 araca, polis aracı ise kaldırıma çıkıp eczane duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda, 2 polis ile yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karamollaoğlu’ndan Filistin direnişine destek: Her zaman yanınızdayız
Karamollaoğlu’ndan Filistin direnişine destek: Her zaman yanınızdayız
Seçim öncesi İYİ Parti'de ittifak çatlağı! Ankara İl Başkanı istifa etti
Seçim öncesi İYİ Parti'de ittifak çatlağı! Ankara İl Başkanı istifa etti
Artvin'de köye inen ayı yaşlı adama saldırdı feryadı duyan komşuları koştu dehşet görüntü
Artvin'de köye inen ayı yaşlı adama saldırdı feryadı duyan komşuları koştu dehşet görüntü
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaştı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaştı
Yüksekova’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Yüksekova’da kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu’da alevler geceyi aydınlattı hiçbir şeyi kurtaramadılar
Kastamonu’da alevler geceyi aydınlattı hiçbir şeyi kurtaramadılar
Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü her iki tarafta ölü ve yaralı sayısı artıyor
Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü her iki tarafta ölü ve yaralı sayısı artıyor
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Meral Akşener'den Filistin açıklaması
Meral Akşener'den Filistin açıklaması
Biden'dan İsrail'e destek! 'Desteğimiz kaya gibi sağlam ve sarsılmaz'
Biden'dan İsrail'e destek! 'Desteğimiz kaya gibi sağlam ve sarsılmaz'
Netanyahu Gazze sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi
Netanyahu Gazze sakinlerinden bölgeyi terk etmelerini istedi
Okan Buruk açıkladı, Ziyech neden oynamıyor?
Okan Buruk açıkladı, Ziyech neden oynamıyor?