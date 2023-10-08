Seçim öncesi İYİ Parti'de ittifak çatlağı! Ankara İl Başkanı istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve İYİ Parti’nin Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarmaması gerektiğini savunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu görevinden istifa etti.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı destekleyen açıklamalarda bulunan ve İYİ Parti’nin 2024’teki seçimlerde onun karşısına aday çıkarmaması gerektiğini savunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti.

Köylüoğlu, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'in takdiriyle başladığı İYİ Parti Ankara İI Başkanlığı görevinde, yol arkadaşlarıyla büyük bir mücadele verdiklerini ve Ankara'ya duyduğu sevgiyi dile getirdi. Göreve birlikte başladığı yol arkadaşlarıyla davaları uğruna tereddüt etmeden inandıkları doğruları söylediklerini, açık ve net olduklarını vurgulayan Köylüoğlu, şunları kaydetti:

"Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."