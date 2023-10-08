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Artvin'de köye inen ayı yaşlı adama saldırdı feryadı duyan komşuları koştu dehşet görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de köye inen ayı yaşlı adama saldırdı feryadı duyan komşuları koştu dehşet görüntü

Artvin’in Şavşat ilçesinde köye inen ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam, komşularının ayıyı öldürmesiyle kurtarıldı. Yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

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Olay ilçeye bağlı Cevizli köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), köye inen ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın feryadını duyan komşuları, bağrışmalarına rağmen yaşlı adamı bırakmayan ayıyı vurdu.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan öldürülen ayı ve yaralı adamın yerde yattığı anlar ise kameraya yansıdı.

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