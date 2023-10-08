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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır. Savaş bunu asla başaramayacak, bu ancak uluslararası hukuka ve iki halkın özgür yaşama hakkına saygı duyan bir barış anlaşmasıyla başarılabilir. Bu fotoğraflar, toprakları yasa dışı işgal sonucu katledilen Filistinlilere aittir."

Petro, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana yaptığı paylaşımlarla Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara dikkati çekiyor.

Büyük felaket Nakba'nın arşiv fotoğrafı ile Filistin topraklarının yıllar içerisinde nasıl işgal edildiğini gösteren haritaya da yer veren Petro, İsrail destekli hesapların hakaretlerine rağmen paylaşımlarına devam ediyor.

Gustavo Petro, sosyal medya hesabından gün içindeki paylaşımında da İsrail'in Filistin'e yönelik işgalinin son bulmasını istemişti.

Petro, "Birleşmiş Milletler (BM), dünya milletlerinin ezici çoğunluğunun oylarıyla İsrail'in Filistin'deki işgalinin sona ermesini ve bugün bilinmeyen barış anlaşmalarının yürürlükte kalmasını talep eden kararlar almıştır. Kolombiya hükümeti olarak bizim tutumumuz da bu yöndedir." demişti.

Petro, 19 Eylül'de BM Vesayet Konseyi'ndeki konuşmasında da Ukrayna ve Filistin'de devam eden sorunların çözümü için dünyaya iki barış zirvesi yapılması önerisinde bulunmuştu.

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