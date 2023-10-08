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Karamollaoğlu’ndan Filistin direnişine destek: Her zaman yanınızdayız

Karamollaoğlu’ndan Filistin direnişine destek: Her zaman yanınızdayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HAMAS’ın dün Filistin halkını korumak için başlattığı operasyon üzerine açıklamalarda bulundu. İsrail’in bölge ve dünya için en büyük tehdit olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, Filistinlilerin kendini savunma hakkı olduğunun altını çizdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HAMAS’ın dün başlattığı “ Aksa Tufanı” operasyonu ve İsrail’in savaş çığırtkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, HAMAS’ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonunu Filistin halkının kendini savunma hakkı olarak niteleyerek, “İsrail, bölgemiz ve tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olagelmiştir. Bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbiri İsrail’in Filistin’deki işgali ve katliamlarını engelleyememiştir. Her seferinde görülmüştür ki İsrail, sadece ama sadece güçten anlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının her daim yanındayız

Karamollaoğlu, açıklamalarının devamında ise Filistin halkının haklı direnişinde yanlarında olacakları mesajını da vererek, “Bu hususlar dikkate alındığında HAMAS’ın, terör devleti İsrail’in yıllardır sürdürdüğü işgal politikasına ve vahşi saldırılarına karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu da Filistin halkının kendini savunma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Bugün bir kez daha açık ve net olarak ilan ediyoruz ki; biz dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz!” dedi.

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