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DÜNYA

El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları böyle ele geçirdi görüntüler gündem oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sınırda bazı İsrail askerlerini esir alırken, tankları ele geçirdi. İsrail'e ait tankların imha edildiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ediyor.

El Kassam Tugaylarının paylaştığı videolarda, sınır hattında İsrail bazı İsrail askerinin esir alındığı, tankların ele geçirildiği ve imha edildiği görüldü. Başka bir videoda ise İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiği anlar yer aldı.

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