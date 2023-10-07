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DÜNYA

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı!

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze Şeridi'ndeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah erken saatlerde İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattığını duyurmuş, İsrail içine sızma operasyonu ile roketli saldırılar düzenlemişti.
İsrail medyası, roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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