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MEDYA

Cansu Canan Özgen 'çok önemli bilgi var' deyip paylaştı Hatay'da o isim yüzde 60 oy alıyor

Cansu Canan Özgen, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Özgen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan anketlerde Fulya Öztürk'ün yüzde 60'lar civarında oy aldığını söyledi.

Gazeteci Cansu Canan Özgen, tv100'de yayınlanan Özgür İfade programında yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Özgen "Partiler çok yoğun bir şekilde anket yapıyorlar. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde bir isim. Anketleri gördüm. Bir isim var ki yüzde 60’a vuruyor anketlerde. O isim Fulya Öztürk gazeteci arkadaşımız. Anketlerde çok ciddi bir veri var. Bir soruda tam olarak ‘Fulya Öztürk, Cumhur İttifakı’nın adayı olursa oy verir misiniz?’ diye soruyor. HDP ve YSP seçmeninden yüzde 40 oranında oy alıyor. Anket şirketleri diyor ki; uzun zamandır her kesimden bu kadar yüksek oy alabilen bir adayla karşılamamıştık" dedi. 

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