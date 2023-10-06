Sakarya'nın ortasında kadını taciz etti, çevredekiler meydan dayağı attı! İşte o anlar...

SAKARYA’nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi’nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya göre, genç bir şahıs Çark Caddesi’nde bir kadını taciz etti. Kadının tepkisi üzerine bölgedeki vatandaşlar şahsın etrafını sararak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tacizci kaçmaya çalışınca...

Kadını taciz ettiği öne sürülen genç kaçmaya çalışınca olanlar oldu. Öfkeli kalabalık gence saldırdı. Gergin anlar Atatürk Bulvarı’na taştı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tacizciye dayak anları kamerada

Adrese ulaşan ekipler, meydan dayağı çekilen genci gözaltına aldı. Öte yandan, bir kadının taciz şüphelisine gösterdiği tepki ile bölgedeki hareketli dakikalar ise cep telefonu ile görüntülendi.