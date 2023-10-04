"Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı" yalanı çöktü! Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlandığı, İspanya gezisi ve AK parti Grup Toplantısı dahil tüm programlarının iptal edildiği haberi dolaşıma sokuldu. Tüm bu haberlerin ardından Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle tüm programlarını iptal ettiği, İspanya’nın Granada kentinde 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) ile Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesine de katılmayacağı iddia edildi.

Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle AK Parti Meclis Grup toplantısının da iptal edildiği öne sürülmüştü. Sosyal medya ve bazı haber portallarında "Erdoğan rahatsızlandı" haberleri alıp başını giderken, Erdoğan sapasağlam ortaya çıktı.

Kapıda partililerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarına devam etmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Erdoğan'ı kapıda Genel Başkan vekili Binali Yıldırım ve parti yöneticileri kapıda karşıladı. Erdoğan, parti yöneticileriyle ayak üstü kısaca sohbet ettikten sonra Genel Merkez yöneticileriyle toplantıya geçti.

Kongre hazırlıkları konuşulacak

Toplanda cumartesi günü yapılacak kongre öncesi bir takım değerlendirmelerde bulunulacak. Toplantıda Merkez Yürütme Kurulu listesinin de belirleneceği öğrenildi.