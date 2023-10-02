BIST 8.442
DOLAR 27,46
EURO 28,99
ALTIN 1.617,91
YEREL

İstanbul’da skandal görüntü: Küçük çocuğa alkol içirip video çektiler

İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü. Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Çakar'dan bomba TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iddiası: Yüreği varsa bana dava açar
Ahmet Çakar'dan bomba TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iddiası: Yüreği varsa bana dava açar
Fiyatta anlaşamadığı kiracısını sokak ortasında dövdü
Fiyatta anlaşamadığı kiracısını sokak ortasında dövdü
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı
Şuursuz menkıbeci hoca! Depremde ölen Suriyelilerin cesedi kokmamış!
Şuursuz menkıbeci hoca! Depremde ölen Suriyelilerin cesedi kokmamış!
İstanbul'da eve giren hırsız suçüstü yakalandı! O anlar kamerada
İstanbul'da eve giren hırsız suçüstü yakalandı! O anlar kamerada
"Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi" 80. durağıyla buluştu
"Bilişim Teknolojileri Geri Dönüşüm Projesi" 80. durağıyla buluştu
Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilat Polat'tır demişti! Güzellik merkezi kurşunlandı
Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilat Polat'tır demişti! Güzellik merkezi kurşunlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması!
Şahinler çetesi çökertildi! Çetenin kafede işkence görüntüleri ortaya çıktı
Şahinler çetesi çökertildi! Çetenin kafede işkence görüntüleri ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar
İşte Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar
Ankara'daki bombalı saldırı girişimi ve patlama anı kamerada! Terörist böyle öldürüldü
Ankara'daki bombalı saldırı girişimi ve patlama anı kamerada! Terörist böyle öldürüldü
Ankara'da patlama oldu! Ses birçok yerden duyuldu! Ekipler alarma geçti
Ankara'da patlama oldu! Ses birçok yerden duyuldu! Ekipler alarma geçti