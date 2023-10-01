BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in açılışında gazetecilerin emekli maaşlarına zam sorularını cevapladı. Emekli zammı yılbaşından önce yapılacak mı? Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tam destek verdi.

Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a "Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?" sorusu soruldu. İşte Erdoğan'ın emekli zammı cevabı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdiği açık destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Çıkışında, Tören Birliği kıtasını selamlayan Başkan Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı. Başkan Erdoğan Meclis çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı görevini yaptı

Erdoğan, İçişleri Bakanlığına Emniyet Genel Müdürlüğüne saldırı girişimine ilişkin "İçişleri Bakanı görevini yaptı" dedi.

Emeklilere zam yılbaşına yetişecek mi?...

Bir gazetecinin "Emeklilere zam" sorusuna ilişkin "Vedat bey gerekeni söyledi" ifadelerini kullandı. "Yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu?" sorusuna ise " İnşallah" yanıtını verdi.

Bahçeli'den emekli zammı açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli de Meclis'te gazetecilerin, emekli zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi olup olmadığı sorusuna "Bizim özel bir görüşmemiz olmadı ama Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Zannediyorum kısa sürede sonuç verir." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şahinler çetesi çökertildi! Çetenin kafede işkence görüntüleri ortaya çıktı
Şahinler çetesi çökertildi! Çetenin kafede işkence görüntüleri ortaya çıktı
İşte Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar
İşte Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar
Ankara'daki bombalı saldırı girişimi ve patlama anı kamerada! Terörist böyle öldürüldü
Ankara'daki bombalı saldırı girişimi ve patlama anı kamerada! Terörist böyle öldürüldü
Ankara'da patlama oldu! Ses birçok yerden duyuldu! Ekipler alarma geçti
Ankara'da patlama oldu! Ses birçok yerden duyuldu! Ekipler alarma geçti
Tek seferde 75 ton sardalya yakaladılar!
Tek seferde 75 ton sardalya yakaladılar!
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Dev küre "The Sphere", Las Vegas'ta U2 konseriyle açıldı
Dev küre "The Sphere", Las Vegas'ta U2 konseriyle açıldı
Cübbeli Ahmet, Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı! "Özel dua ediyorum"
Cübbeli Ahmet, Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı! "Özel dua ediyorum"
Manisa'da başıboş pitbull dehşet saçtı! Anne ve kızına saldırdı
Manisa'da başıboş pitbull dehşet saçtı! Anne ve kızına saldırdı
Zavallı kedinin boğazından üç olta kancası çıktı!
Zavallı kedinin boğazından üç olta kancası çıktı!
Karaman'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Karaman'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Başakşehir'de kapıyı kıramayan hırsızlar hırsızlıktan vazgeçmedi! Levyeyle kıramayınca, araçla dükkanın içine daldı
Başakşehir'de kapıyı kıramayan hırsızlar hırsızlıktan vazgeçmedi! Levyeyle kıramayınca, araçla dükkanın içine daldı